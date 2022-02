Lady Gaga chama atenção ao mostrar boa forma na academia

Cantora e atriz Lady Gaga chama atenção ao mostrar corpão durante seu treino na academia

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 10h13

A cantora e também atriz americana Lady Gaga (35) começou essa semana animada e esbanjando vitalidade em suas redes sociais.

No feed do seu Instagram oficial, a diva pop compartilhou uma foto da sua rotina de exercícios físicos e apareceu de cabeça para baixo na academia.

"Segunda-feira!", escreveu a estrela do filme House of Gucci, sucesso nas telonas do cinema em 2021, provando que ela está com tudo super em cima e a saúde em dia.

Quase 1 milhão de pessoas curtiram a foto de Lady Gaga na rede social, provando a grande força que a artista ainda tem ao redor do mundo.

Veja a boa forma da Lady Gaga!