Kylie Jenner deixa as curvas esculturais em evidência ao posar com vestido coladinho: "Maravilhosa"

Redação Publicado em 14/10/2022, às 12h21

Kylie Jenner (25) deu um show de beleza nesta sexta-feira, 14, ao exibir seu look usado na noite. Em suas redes sociais, Kylie compartilhou uma sequência de fotos mostrando a produção all black e arrancou elogios da web.

Para curtir a noite, Kylie Jenner apostou em um vestido curto coladinho preto, com um tecido brilhante. Além disso, completou a produção com botas e óculos de sol.

Com o vestido escolhido por Kylie Jenner, a morena deixou em evidência as curvas esculturais e deu um show de beleza em seu perfil do Instagram.

Não demorou para os seguidores de Kylie Jenner marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza da empresária: "Maravilhosa", destacaram alguns fãs. "Rainha!", ressaltaram outros.

Veja o look de Kylie Jenner:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

KYLIE JENNER MOSTRA COLEÇÃO DE BOLSAS E SAPATOS EM CLOSET GIGANTE

Kylie Jenner (25) deixou a web impressionada ao exibir parte da sua famosa coleção de bolsas e sapatos. Fashionista, a bilionária revelou detalhes do seu armário milionário que contém marcas luxosas como: Chanel, Jacquemus, YSL, Dior e mais.

No registro, compartilhado em seu perfil no Instagram, a estrela do The Kardashians (Star+) surgiu em frente do closet de sua mansão, usando blusa cropped, e deixando os fãs conferirem peças como as várias bolsas Kelly, da Hermès, na qual o modelo mais em conta está avaliado em cerca de R$ 36 mil.

