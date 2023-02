Kim Kardashian recebe chuva de elogios ao surgir exibindo boa forma em look rosa

LOOK PODEROSO!

A influenciadora Kim Kardashian esbanjou beleza e boa forma ao surgir com look rosa em novas fotos para suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 15, Kim Kardashian (42) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com um look rosa.

A influenciadora esbanjou beleza e exibiu sua boa forma ao surgir com um look monocromático rosa composto por um cropped, calça e jaqueta.

A mãe de North (9), Saint (7), Psalm (3) e Chicago (5) ainda usava longas botas pretas que caíram muito bem com o resto do look.

Os seguidores da estrela do reality-show “The Kardashians” adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários. “Estou VIVENDO por esse rosa”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Minha rainha”.

Irmãs!

Nesta última segunda-feira, 13, Kim e sua irmã Kylie Jenner causaram comoção na internet ao surgirem em fotos renovando o bronzeado.

“Você é minha gêmea”, escreveu Kylie, na legenda da publicação que fez em seu Instagram.