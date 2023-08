Khloé Kardashian revela trauma por ouvir da mãe que precisava de cirurgia estética

Khloé Kardashian passou por várias transformações em sua imagem através dos anos

Khloé Kardashian e Kylie Jenner foram bastante honestas quanto às inseguranças no último episódio de "The Kardashians". Em uma conversa franca, a dupla culpa a “sociedade” por fazê-las se sentirem mal consigo mesmas – assim como com seus amados familiares. Khloé revelou que tem trauma aos 9 anos por ter ouvido de sua mãe, Kris Jenner, que ela deveria fazer cirurgia plástica no nariz.

Khloé, que muitas vezes fica sob escrutínio público por sua transformação drástica ao longo dos anos, diz que ela “acumulou” suas inseguranças de “outras pessoas”. “Eu tinha mais confiança. Eu era gordinha e usava um vestido colante ao corpo. Você não poderia me dizer o contrário. A sociedade me deu inseguranças”. A mãe da True, então se abre sobre o “bullying” que ela enfrentou por sua aparência desde o “minuto” em que começou a trabalhar na TV.

Segundo a socialite, ela não se parecia com as irmãs, então não era "boa o suficiente". "Então, quando comecei a mudar meu visual - você fica com uma maquiagem melhor, faz preenchimentos, faz o que for, fiz uma plástica no nariz - e ainda há pessoas constantemente intimidando você", diz ela.

Khloé admitiu pela primeira vez ter feito uma plástica no nariz em 2021, quando a família se sentou com Andy Cohen para a reunião de "Keeping Up with the Kardashians". Ao falar com suas irmãs no último episódio de sua série, ela se pergunta se algum dia teria feito a cirurgia estética se não tivesse ouvido sua mãe, Kris Jenner , falando sobre seu nariz. “Certo, eu definitivamente a ouvi falar sobre o seu nariz”, diz Kourtney, ao que Khloé responde: “Sim, mamãe falava sobre o meu nariz o tempo todo”.

Kylie Jenner surpreende ao confessar cirurgia plástica secreta

Kylie Jenner surpreendeu ao admitir, pela primeira vez, ter passado por uma cirurgia plástica. Após negar que teria feito intervenções estéticas, a caçula do clã Kardashian-Jenner quebrou o silêncio e revelou que se arrepende da mudança durante o reality show do Hulu, o The Kardashians.

"Coloquei silicone nos seios poucos meses antes de Stormi. Seis meses antes de ter Stormi, eu não imaginava que teria um filho aos 20 anos. Meus seios ainda estavam cicatrizando”, Kylie admitiu a intervenção e confessou seu arrependimento: “Eu tinha seios lindos. Seios naturais. Apenas perfeitos. Tamanho perfeito, tudo perfeito”, iniciou