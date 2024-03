Karoline Lima é flagrada em dia na praia com Léo Pereira e a filha

Karoline Lima exibe sua beleza ao ser fotografada com look mínimo em dia na praia com a filha e o namorado, Léo Pereira

A musa Karoline Lima aproveitou a tarde desta terça-feira, 12, para curtir um passeio com sua filha Cecília e o namorado, Léo Pereira. Os três foram flagrados pelos paparazzi enquanto se divertiam e relaxavam na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com biquíni rosa estampado, ela foi vista brincando na areia com a filha no colo. Enquanto isso, o jogador de futebol ficou em um quiosque esperando o retorno das duas.

Karoline e Léo assumiram o namoro há pouco tempo e os fãs até já criaram um apelido para eles. Os internautas chamam o novo casal de ‘Karolino’.

O pedido de namoro aconteceu no início de fevereiro deste ano durante uma festa de aniversário. Inclusive, eles já contaram como se conheceram. "Foi pelo Instagram, eu vi que você me seguia lá. Dei uma moral para ela e depois mandei um direct. Vi esse loirão solto", disse ele. E ela completou: "Nos vimos no Garota Vip a primeira vez, e desde lá, estamos aí, grudados. Olha no que deu".

A filha de Karoline, Cecília, tem 1 ano de idade, e é fruto do antigo relacionamento com Éder Militão, zagueiro da Seleção Brasileira e do Real Madrid.

Resultado da cirurgia de Karoline Lima

Há pouco tempo, a influenciadora digital Karoline Lima usou as redes sociais para exibir a evolução de seu físico. A loira, que se submeteu a uma lipoaspiração e a mastopexia, impressionou ao mostrar o antes e depois da transformação após as cirurgias plásticas. Com o corpão esculpido e turbinado, ela celebrou os resultados.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Karoline publicou um vídeo com os bastidores do processo. Mas antes de passar pela mesa de cirurgia, a influenciadora revelou detalhes da operação. Ela explicou que gostaria de dar uma ‘recauchutada' em seu visual, para ‘melhorar’ os seios e ‘retocar' sua antiga lipoaspiração no abdômen.

“Resultado mais aguardado da vida!!!!!! Não consigo explicar minha felicidade”, disse a famosa, que ganhou muitos elogios nos comentários da publicação: “E eu querendo fazer lipo pra ter o “antes” dela”, uma admiradora brincou. “Super mega ultra recauchutada, ficou incrível”, disse mais uma. “Ficou linda! Um grande babado!”, outra exaltou.