Juliana Paes rouba a cena em cenário paradisíaco ao surgir de biquíni: 'Perfeita'

De biquíni branco, Juliana Paes rouba a cena com beleza deslumbrante na praia

A atriz Juliana Paes impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 01, a famosa aproveitou o clima de tbt e relembrou cliques feitos durante uma viagem especial a Tulum, no México. Cheia de estilo, ela deu um show de beleza no local.

No cenário paradisíaco, a artista conseguiu roubar a cena ao aparecer usando um look de banho todo branco. De biquíni com calcinha de cintura alta e top maior, Juliana Paes esbanjou suas curvas esculturais com classe.

Dona de uma beleza natural fora do comum, ela parou tudo ao protagonizar o momento com seus cachos. "Quando vão inventar o teletransporte? #tbt pra contrastar com essa chuva que cai no Rio agora...", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Lindas fotos", aprovaram outros os cliques resgatados.

Ainda nos últimos dias, Juliana Paes chamou a atenção ao surgir seminua em um ensaio em uma gruta. A famosa apareceu usando apenas a parte de baixo do biquíni.

Veja as fotos de Juliana Paes em Tulum:

Pedido de casamento desastroso

Recentemente, a atriz Juliana Paes divertiu ao relembrar como foi o pedido de casamento que recebeu do marido, o empresário Dudu Baptista, com que subiu ao altar em 2008. A famosa entrou no clima de tbt e resgatou os cliques do momento engraçado.

Em um restaurante em Paris, na França, o casal estava jantando quando ele decidiu fazer o pedido de uma forma já vista em filmes: colocando o anel na taça. Sem saber do que estava em seu champanhe, Juliana Paes só queria beber o líquido, mas Dudu tentava a alertar sobre o objeto. "#TBT de um pedido de casamento e uma quase noiva que só queria tomar uma champa… Dudu Baptista, você lembra?", disse a famosa ao narrar o momento de forma engraçada.