Juliana Paes esbanja beleza e sensualidade ao postar foto seminua: "Deusa"

A atriz Juliana Paes chamou a atenção dos seguidores ao postar um ensaio fotográfico seminua nas redes sociais

Na noite desta terça-feira, 30, a atriz Juliana Paes (44) elevou a temperatura das redes sociais e deixou os seguidores sem fôlego ao compartilhar um clique ousado, exibindo seu corpo escultural.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou uma foto em que aparece seminua, fazendo pose em uma gruta. Ela aparece com os fios soltos, usando apenas a parte debaixo do biquíni e cobrindo os seios com os braços.

O clique ousado de Juliana deixou os fãs babando e rapidamente a postagem recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Belíssima", disse a atriz Grazi Massafera. "Deusa", escreveu Cristiana Oliveira. "Minha musa", falou Sheron Menezzes. "Perfeita", comentou uma seguidora. "A pura e natural beleza brasileira", afirmou um fã.

Juliana sempre divide fotos exibindo seu corpaço nas redes sociais, e recentemente, a atriz deu um show de beleza e sensualidade ao mostrar fotos de um ensaio ousado em que aparece usando apenas um body aberto nas costas e saltos. Fazendo carão, ela esbanjou suas curvas esculturais em grande estilo.

Confira a foto sensual de Juliana Paes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Pedido de casamento desastroso

Recentemente, a atriz Juliana Paes divertiu ao relembrar como foi o pedido de casamento que recebeu do marido, o empresário Dudu Baptista, com que subiu ao altar em 2008. A famosa entrou no clima de tbt e resgatou os cliques do momento engraçado.

Em um restaurante em Paris, na França, o casal estava jantando quando ele decidiu fazer o pedido de uma forma já vista em filmes: colocando o anel na taça. Sem saber do que estava em seu champanhe, Juliana Paes só queria beber o líquido, mas Dudu tentava a alertar sobre o objeto. "#TBT de um pedido de casamento e uma quase noiva que só queria tomar uma champa… Dudu Baptista, você lembra?", disse a famosa ao narrar o momento de forma engraçada.

