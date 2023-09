Juliana Paes esbanja beleza ao surgir com os fios cacheados e look justo

A atriz Juliana Paes chamou a atenção ao exibir sua produção para participar de um evento

A atriz Juliana Paes, de 44 anos, chamou a atenção ao surgir deslumbrante durante um evento de beleza nesta segunda-feira, 11, na Barra Funda, em São Paulo.

Para comandar a cerimônia, a artista apareceu com os fios cacheados e com um look justinho: um vestido prata e branco, com recorte na cintura e um decote generoso, além de uma sandália de salto alto e joias.

Juliana, aliás, está há alguns anos deixando os fios naturais. "Esse é um grande momento que estamos vivendo, de valorizar o natural. É muito bom valorizar essa beleza que vem da natureza, do que a gente tem de nascença, de berço. Nada impede a gente de uma hora ou outra mudar, mas esse momento é importante. Eu estou inspirando as mulheres a deixarem os seus cabelos naturais e me inspiro nelas também. É um ciclo que acontece e que é muito legal", contou ela em entrevista ao jornalista, em agosto de 2020.

Juliana Paes com look justo em evento - Fotos: Leo Franco/AgNews

Juliana Paes renova os votos de casamento

A atriz Juliana Paes surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao contar que renovou os votos de casamento com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista. Os dois estão casados há 15 anos e são pais de dois meninos, Pedro e Antônio. Durante o feriadão, eles improvisaram uma cerimônia para renovar as juras de amor na frente dos amigos e familiares.

"Era só mais um feriado entre amigos e família… mas no meio tinha também um aniversário: 15 anos de casamento que eu e Dudu já tínhamos combinado de celebrar depois de tudo. E não é que no sítio que alugamos tinha uma igrejinha? E não é que nossos amigos inventaram uma renovação de votos pra nós? E as crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante; e um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker… e meu pai, que anda doentinho, apareceu de surpresa e eu, de repente, me vi tomada por uma emoção de amor, me peguei nervosa e não segurei o choro... As flores de plástico da mesa viraram buquês e grinalda e meu coração virou uma pulsão de gratidão e alegria tão genuínas.. às vezes o Espírito Santo nos toca assim, de surpresa! @dudu.baptista … que venham mais aniversários e surpresas e amor pra nós, sempre!", escreveu.