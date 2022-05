Juju Salimeni faz a temperatura subir ao surgir de body vazado

Apresentadora Juju Salimeni fez fotos usando body de 'redinha' e roubou a cena com corpaço sarado

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 07h42

A apresentadora Juju Salimeni (35) roubou a cena em sua rede social com novas fotos cheias de atitude e sensualidade.

Nesta quinta-feira, 26, a famosa publicou registros que fez em um local que parecia ser um elevador e usando apenas um body.

Vestindo o look vazado, Juju Salimeni posou poderosa ao aparecer apenas com a peça e com sandálias douradas, esbanjando suas curvas saradas.

"Vou postar nos stories a melhor sugestão de legenda pra essas fotos, valendo", interagiu com os fãs. Não demorou para eles a responderem com elogios. "Maravilhosa", admiraram. "Zero defeitos", escrevera outros.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni causou ao aparecer com um maiô todo aberto mostrando quase tudo. Por mostrar sua boa forma na rede social, a apresentadora já foi criticada por isso e não deixou barato rebatendo o questionamento.

Juju Salimeni rouba a cena ao posar de body vazado; veja: