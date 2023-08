Jojo Todynho dá lição de amor-próprio: 'Ninguém tem que dar aprovação'

Jojo Todynho defende a beleza única de cada um e rebate pressão estética pelo padrão: 'Meu padrão sou eu'

A cantora Jojo Todynho foi a entrevista da Máxima Digital nesta semana e deu uma lição sobre amor-próprio. Na conversa, ela defendeu a beleza única de cada pessoa e rebateu os comentários negativos sobre o corpo do outro.

“Ninguém tem que dar aprovação para ninguém e nem no corpo de ninguém. Cada um precisa cuidar da sua vida. Quer colocar um biquíni pequeno? Coloca? Quer colocar um biquíni grande? Coloca!”, afirmou ela.

Então, ela comentou sobre a pressão da sociedade para seguir um padrão de beleza. “Não tem processo de aceitação do corpo. É o meu corpo, independente de como ele esteja. Ele é meu, de responsabilidade minha. Não tem isso de 'aceitar o corpo'. Meu padrão sou eu e a perfeição não existe. Perfeito é Deus!”, afirmou.

E completou: “Você treina e se alimenta bem para ter qualidade de vida. E o corpo que quer ter, não um baseado no que as pessoas querem que você tenha. Ou você não vai viver, vai ser sempre infeliz. Infeliz com tudo”. Leia a entrevista completa na Máxima Digital aqui.

Jojo Todynho passou pela cirurgia bariátrica nesta semana

A cantora Jojo Todynho já está em sua casa após passar por uma cirurgia bariátrica para ajudar em seu processo de emagrecimento. Na manhã desta quinta-feira, 10, a estrela surgiu com um sorrisão no rosto após deixar o hospital.

Antes disso, quando ainda estava no hospital, ela gravou um vídeo para agradecer pelo carinho dos fãs. “Quero agradecer a todos pelo carinho. Estou muto feliz pelas mensagens e por todo o apoio. Quando estiver mais recuperada, eu converso com vocês. Mas, de antemão, quero agradecer a todos”, disse ela.

Por fim, a funkeira contou como está se sentindo e refletiu sobre a decisão de fazer o procedimento. “Estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz porque sei que foi a melhor decisão da minha vida. O processo é longo e eu vou passar por ele desfilando porque determinação e força é meu segundo nome. Quando eu quero, eu vou atrás e consigo”, afirmou.