Jenny Miranda gasta R$ 40 mil em procedimentos estéticos feitos de uma só vez: "Aproveitei a anestesia"

27/10/2022

A modelo e influenciadora digital Jenny Miranda (33), filha de consideração da cantora e dançarina Gretchen (63), revelou em suas redes sociais que já gastou mais de R$ 40 mil em diversos procedimentos estéticos feitos ao mesmo tempo em meados de outubro deste ano para "aproveitar a anestesia geral".

Recentemente, Jenny já havia passado por uma harmonização facial realizada pelo seu próprio noivo, o médico dermatologista Fábio Gontijo. Agora, a influenciadora passou por mais algumas intervenções, oito no total.

Antes e depois da harmonização facial de Jenny Miranda. Foto: Reprodução/Instagram

"Fiz rinoplastia, lipo HD 360 graus - que englobou o retoque no abdômen, costas e flanco - uma leve modelação nas coxas e nos braços para deixá-los mais torneados, lipo de papada, e retirei e modelei o glúteo para ficar mais redondo. Também aumentei a prótese de silicone, de 725 para 925 ml, e mudei o formato", explicou.

De acordo com ela, outro motivo que a fez decidir passar por diversos procedimentos de uma só vez foi a recuperação única: "O sofrimento seria apenas um, tudo de uma vez, aí quando eu estiver recuperada, já vou estar literalmente com tudo como eu quero.”

Recuperação

Jenny conta que a recuperação tem sido tranquila, com exceção do nariz, que acabou dificultando um pouco a respiração.

"A recuperação mais difícil tem sido a do nariz por causa respiração. Com a tecnologia, eles colocam um tubo que facilita na respiração, mas tenho fobia e não sei respirar somente pela boca. A lipo, com o uso da cinta, dificulta na respiração também. Por outro lado, a recuperação mais tranquila é a da prótese de mama", revela a influenciadora.

Apesar do procedimento mais recente ter custado cerca de R$ 40 mil, Jenny Miranda já gastou mais de R$ 200 mil com todas as intervenções estéticas que realizou até o momento.