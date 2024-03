Jade Picon mostra bastidores de preparação para festa pós-Oscar

Em Los Angeles, Jade Picon é convidada para festa pós-Oscar e mostra os bastidores de sua preparação para o evento; confira o vídeo!

A influenciadora digital Jade Picon esteve em Los Angeles para curtir o fim de semana da premiação do Oscar. Após acompanhar a cerimônia em evento beneficente organizado por Elton John, a atriz compareceu à festa pós-Oscar organizada anualmente pela revista Vanity Fair no último domingo, 10.

Para a ocasião, a ex-BBB escolheu um lindo vestido tomara que caia na cor champanhe, assinado pela grife italiana Schiaparelli. Jade ainda combinou o modelito com vários acessórios de ouro e sapato diferentão, com o formato de seus dedos em dourado.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou os detalhes dos bastidores de sua preparação para o pós-Oscar. Em seu quarto de hotel, Jade apareceu desembrulhando todos os itens de seu look, incluindo os acessórios super chamativos e chiques.

"Como um sonho", escreveu ela na legenda do vídeo, onde posou no tapete vermelho do evento. Nos comentários, seus seguidores se encantaram com o registro. "O mundo é seu, Jadinha!", declarou um fã. "Estava deslumbrante", elogiou outro. "Linda, chique, elegante e IMPECÁVEL!", escreveu mais um.

Jade Picon acompanhou a premiação em evento de Elton John

Antes de comparecer ao pós-Oscar da Vanity Fair, Jade Picon acompanhou a premiação mais importante do cinema no gala beneficente organizado anualmente pelo cantor Elton John. Para a ocasião, ela elegeu um vestido super chique para curtir a festa.

Em seu perfil oficial do Instagram, Jade posou em um lindo vestido marrom da grife espanhola Loewe. Com costas abertas, o modelito se destacou por ter a frente quadrada, finalizada com um enorme alfinete na altura do peito. A ex-BBB ainda compartilhou alguns cliques de dentro do evento, como seu nome escrito em uma plaquinha nas mesas de jantar.

"Academy Awards Viewing Party. Uma noite linda e cheia de propósito", escreveu a famosa na legenda da publicação, mostrando de onde assistiu à cerimônia do Oscar.