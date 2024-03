Jade Picon elege vestido elegante para festa do Oscar de Elton John

Acompanhando a cerimônia do Oscar no gala beneficente de Elton John, Jade Picon elege vestido super elegante para o evento; confira!

A influenciadora digital Jade Picon está arrasando em Hollywood! No último domingo, 10, a atriz acompanhou a cerimônia do Oscar diretamente do gala beneficente promovido anualmente por Elton John em Los Angeles, nos Estados Unidos. E para a ocasião, ela apostou em um vestido super elegante para curtir a festa.

Em seu perfil oficial do Instagram, Jade posou em um lindo vestido marrom da grife espanhola Loewe. Com costas abertas, o modelito se destacou por ter a frente quadrada, finalizada com um enorme alfinete na altura do peito. A ex-BBB ainda compartilhou alguns cliques de dentro do evento, como seu nome escrito em uma plaquinha nas mesas de jantar.

"Academy Awards Viewing Party. Uma noite linda e cheia de propósito", escreveu a famosa na legenda da publicação, mostrando de onde assistiu à cerimônia mais importante do cinema. Nos comentários, seus seguidores se encantaram com o look. "Uau", disse Maisa Silva. "Você arrasou nos tapetes vermelhos!!!! Lindíssima!!!!", declarou um fã. "Entregou beleza, make e look", disparou outro. "Um arraso de mulher", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Vanessa Hudgens revela gravidez em tapete vermelho

Outra famosa que chamou muita atenção neste fim de semana de Oscar foi a atriz Vanessa Hudgens. Ao comparecer à premiação no último domingo, 10, a ex-estrela da Disney pegou seus fãs de surpresa ao revelar que está grávida de seu primeiro filho com seu marido, Cole Tucker.

Com um vestido todo transparente, Vanessa posou no tapete vermelho do Oscar com um barrigão e contou a novidade a todos. Nas redes sociais, os internautas vibraram com a surpresa: "Gente, nós vamos ser tios! Parece que foi ontem que ela tava de vestidinho vermelho cantando em HSM e agora ela vai ser mamãe!", se derreteu um seguir no site X, antigo Twitter.

"Em um dia você está assistindo a Vanessa Hudgens em High School Musical e no outro você está vendo ela mostrando no Red Carpet do Oscar que está grávida", escreveu outro fã. "Me sentindo uma tia emocionada", disse um terceiro.

