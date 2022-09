Jade Picon impressiona ao mostrar corpo definido em cliques de biquíni na praia

A influenciadora digital Jade Picon arrancou elogios ao compartilhar a sequência de cliques de biquíni nas redes sociais

Jade Picon(20) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques na praia nesta quarta-feira, 21.

A influenciadora digital, que estará no ar na novela Travessia, próxima novela das nove da TV Globo, impressionou os seguidores ao mostrar seu corpo definido ao posar com um biquíni verde durante um mergulho no mar.

Em outro registro, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 surgiu renovando o bronzeado deitada na areia. No registro, Jade aparece de boné, óculos escuros e puxando a parte de baixo do biquíni. "Onde eu me sinto melhor", afirmou ela na legenda.

A publicação recebeu muitos elogios dos seguidores. "Belíssima", disse uma internauta. "Esse abdômen está demais", comentou outra. "O corpo de milhões", falou uma seguidora. "Deusa maravilhosa", escreveu mais uma. "Para de humilhar a gente", pediu uma fã.

Confira as fotos de Jade Picon de biquíni:

Polêmica

Jade Picon esclareceu uma polêmica que surgiu após uma fala sua em um podcast. No vídeo viralizado, que era apenas o corte de uma de suas falas, a influenciadora dizia usar apenas um look por dia, e que depois não usava mais.

Nos Stories do Instagram, a influencer disse que o trecho que causou a controvérsia havia sido tirado de contexto. "Ataques por um vídeo que foi intencionalmente cortado e colocado TOTALMENTE fora de contexto", escreveu.

