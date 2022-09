Jade Picon esclarece comentário polêmico feito em entrevista

A influenciadora Jade Picon se viu em meio a uma polêmica após um trecho de sua entrevista a um podcast viralizar

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 16h50

Nesta segunda-feira, 19, Jade Picon (20) foi ao seu Instagram esclarecer uma polêmica que nasceu após uma fala sua em um podcast.

No vídeo viralizado, que era apenas o corte de uma de suas falas, a influenciadora dizia usar apenas um look por dia, e que depois não usava mais.

Em seus stories, Jade comentou que o trecho que causou a controvérsia havia sido tirado de contexto. “Ataques por um vídeo que foi intencionalmente cortado e colocado TOTALMENTE fora de contexto”, escreveu a atriz da novela Travessia.

Na parte da entrevista em que a fala foi dita, Jade comentou antes que gostava de pensar na versatilidade de peças que comprava. “Nada como uma compra que você vê depois que foi bem feita e bem usada”, chegou a dizer a intérprete de Chiara na conversa com Bruna Unzueta e Tata Estaniecki.

Na fala de Jade que causou polêmica, a ex BBB se referia aos looks que são produzidos por seu stylist para uma certa marca. Estes looks de grifes que são usados por Jade são usados apenas uma vez e devolvidos.

Desabafo!

Após esclarecer a situação, Jade desabafou com seus fãs por meio dos stories. “Sofrer ataques por uma coisa que nem foi o que você falou... Porque no trecho que postaram parece que eu uso uma roupa uma vez e jogo ela no lixo. Jamais, nunca na vida”, comentou.

Com tudo esclarecido, a participante do BBB 22 mandou um recado: “As coisas me atravessam mas não me derrubam! Não é a primeira vez e nem a última que isso vai acontecer comigo! Seguimos”.

Confira aqui o esclarecimento de Jade!

Reprodução: Instagram