Jade Picon exibe corpo escultural em fotos de biquíni

Aproveitando um tempo de folga, a influenciadora Jade Picon curtiu a sauna e a piscina da sua casa no Rio

Jade Picon (21) chamou a atenção dos seguidores ao exibir o corpo escultural em novas fotos de biquíni. Aproveitando uma brecha na agenda de compromissos, a influenciadora resolveu curtir a área externa da sua casa no Rio.

Em uma sequência de registros, a ex-BBB aparece de biquíni verde. Em uma das fotos, ela posa em frente ao espelho e deixa o abdômen trincado a mostra.

Já em outro vídeo, a atriz de Travessia aparece nadando em sua piscina e em seguida exibindo o corpaço.

Recentemente, Jade Picon treinou ao lado de ninguém menos que Grazi Massafera. As ex-BBBs viverão Débora e Chiara, mãe e filha, na novela Travessia, nova trama das nove na Globo. Nas imagens, as artistas exibiram os corpaços durante os exercícios com Chico Salgado.

JADE PICON REBATE CRÍTICAS SOBRE CARREIRA DE ATRIZ

Jade Picon se mantém no centro dos principais assuntos das redes sociais nas últimas semanas, após ter sido confirmada no elenco de Travessia, próxima novela das 21 horas da TV Globo. E no último final de semana, 21, não foi nada diferente. Em meio à correria da nova rotina, a modelo, que disse que críticos teriam "apenas o silêncio" dela, aproveitou para mandar um recado para quem não acreditou no seu potencial de atuação ao ser escalada para interpretar uma das personagens principais na nova história de Glória Perez.

