Jade Picon causa na praia ao apostar em biquíni diferentão: "Perfeição"

Curtindo suas férias na praia, Jade Picon aposta em biquíni diferentão e causa nas redes sociais com sua escolha ousada; confira!

A influenciadora digital Jade Picon elevou a temperatura nas redes sociais e causou ao escolher um biquíni ousado para curtir dia de férias. Na praia, a ex-BBB exibiu o modelito escolhido para curtir o dia de sol nesta quarta-feira, 27.

Em seu perfil oficial do Instagram, a atriz exibiu seu corpão definido em um biquíni com estampa de corações. No entanto, o formato de coração da peça chamou atenção de seus seguidores, que se encantaram com a escolha diferentona da musa.

"FÉRIAS!!!", celebrou Jade na legenda da publicação, que levou várias fotos dela curtindo um tempinho para brincar na areia. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para os cliques. "Perfeição!", disparou um fã. "Até com areia na cara ela é bonita", opinou outro. "Lindinha", disse mais um.

Outros não deixaram de comentar sobre a peça de roupa. "Achei o biquíni Top", enalteceu um admirador. "Se sou eu usando um biquíni desse, ia ficar ridículo. Mas nela tudo fica bonito", disse outro.

Confira a publicação:

Susana Vieira se exibe no mar e dá show de beleza na praia

Outra famosa que está curtindo alguns dias de férias na praia é a atriz Susana Vieira. Viajando pelas Bahamas com sua família, a artista publicou novos cliques curtindo a praia paradisíaca durante a viagem internacional com a família e deu um show de beleza.

Após postar cliques no mar usando um maiô bege e uma flor na cabeça, a musa arrancou mais elogios ao posar com uma roupa de banho preta. Para arrematar o look em grande estilo, ela apostou em óculos escuros e chapéu.

"Curtindo uma praia do jeitinho que a gente gosta", disse Susana ao surgir deslumbrante e mostrar toda sua beleza com muita disposição. Nos comentários da publicação, os internautas mostraram toda sua admiração por ela. "Maravilhosa", escreveram. "Que gata", exclamaram outros.