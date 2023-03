IZA rouba atenção da internet com corpão escultural em look ousado

Cantora IZA aposta em look ousadíssimo cobrindo apenas o necessário e ganha enxurrada de elogios

Nesta segunda-feira, 20, a cantora IZA (32) decidiu explodir o termômetro da internet! A famosa fez três postagens com diversas fotos nas quais aparece com um look para lá de ousado, que cobre apenas o necessário. A beleza e o corpão escultural deixaram os seguidores malucos e conquistaram uma enxurrada de elogios para a artista.

O look em questão é uma renda toda furada que cobre todo seu corpo, mas por cona dos furos, deixa grande parte da beldade da musa exposta, cobrindo apenas parte dos seios e a parte debaixo da cantora. IZA ainda completou o look absurdo com botas e um colar de ouro.

Internautas não conseguiram não se apaixonar e fizeram questão de inundar de comentários as publicações feitas no perfil oficial do Instagram da cantora. “Sem estrutura para tanta gostosura”, exaltou uma seguidora. “Que mulher, meus caros”, exclamou uma outra pessoa. “Com todo respeito… não vou nem comentar”, brincou uma outra, perplexa com a perfeição de IZA. Além dos milhares de carinhas de apaixonados, corações e palminhas enviados para exaltar a beleza exuberante da artista.

Veja as publicações da cantora IZA apostando em look para lá de ousado exibindo seu corpão maravilhoso e cobrindo apenas o essencial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Yuri Lima publica primeira foto ao lado de Iza

Recentemente, o jogador de futebol Yuri Lima (28), meio campista do Mirassol, e a cantora Iza assumiram oficialmente o relacionamento! O casal apareceu abraçadinho em algumas fotos compartilhadas pelo atleta, para comemorar o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados comemorado pelos países do hemisfério norte.

Na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, o atleta escreveu: “Dona de mim”, se referindo a uma música da própria cantora para se declarar à amada. IZA não deixou a declaração passar em branco e respondeu com um comentário escrito: "Meu".