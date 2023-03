Isis Valverde esbanja elegância ao surgir com look de couro em Paris

LOOK PODEROSO!

A atriz Isis Valverde deu um show de beleza e elegância ao posar com look preto durante viagem a Paris

Nesta quarta-feira, 1, Isis Valverde deixou seus seguidores babando ao surgir com look poderoso em nova postagem em seu Instagram.

A atriz posou para fotos em Paris vestindo apenas um sobretudo preto de couro. A artista também surgiu andando pelas ruas da cidade francesa com o look poderoso.

Pelas câmeras da fotógrafa Anna Murádas, a mãe de Rael (4) esbanjou beleza vestindo a peça da grife Alaïa.

Nos comentários, a cantora Ivete Sangalo marcou presença e elogiou a atriz: “Sempre bela”. E a artista Giulia Be comentou: “Lindeza”.

Os seguidores de Isis adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Um arraso”, comentou uma fã. E outro seguidor elogiou: “Você não anda, você atropela”.

Uau!

Nesta última terça-feira, 28, Isis esbanjou beleza e boa forma ao surgir posando apenas de maiô em suas redes sociais.

Nas fotos tiradas no banheiro do seu quarto de hotel em Paris, a atriz exibiu seu corpo escultural com a peça que era aberta nas costas.