Isabella Santoni ostenta curvas impecáveis em clique na praia

A atriz Isabella Santoni chamou a atenção dos seguidores ao surgir esbanjando beleza na praia

A atriz Isabella Santoniimpressionou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 1º, ao compartilhar uma foto exibindo toda sua beleza e seu corpo escultural enquanto aproveitava o dia ensolarado em uma praia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou um clique ostentando seu corpo sarado ao usar um biquíni sem alças, em frente ao mar. Para completar a produção, ela deixou os fios soltos e colou um colar de conchas.

A postagem rapidamente recebeu uma chuva de elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Deusa absoluta", escreveu outra. "Sempre linda", falou uma fã. "Maravilhosa demais", comentou mais uma. "A mulher mais linda do Brasil", afirmou um admirador.

Vale lembrar que Isabella está solteira desde junho, quando terminou seu noivado com o surfista Caio Vaz. Os dois estavam juntos há cinco anos.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Isabella Santoni avalia retorno à TV

Isabella Santoni está vivendo um momento de plenitude na carreira. Depois de estrelar novelas de sucesso na TV Globo, a artista é uma das estrelas da série DOM, que tem feito sucesso internacional no Prime Video. Mas apesar de estar satisfeita no streaming, a famosa confessou que não se esqueceu totalmente da TV aberta.

"O streaming transformou o mercado do audiovisual para melhor, aumentando as oportunidades de trabalho e trazendo mais espaço para contar boas histórias", contou ela em entrevista à CARAS Brasil. Quanto a possibilidade de retornar à TV aberta, a artista garante que ainda deseja fazer novas novelas e revelou qual personagem gostaria de interpretar.

"Eu voltaria para dar vida a uma personagem que me instigasse de alguma forma, a mulheres que me conectem de alguma forma e que me façam pulsar para falar sobre o tema que envolve a trajetória delas", declarou. Confira a entrevista completa!