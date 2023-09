Isabella Santoni comemora sucesso no streaming e avalia retorno à TV: "Oportunidade"

Em entrevista à revista CARAS, Isabella Santoni destacou como tem sido carreira no streaming após série DOM, do Prime Video

Isabella Santoni (28) está vivendo um momento de plenitude na carreira. Depois de estrelar novelas de sucesso na TV Globo, a artista é uma das estrelas da série DOM, que tem feito sucesso internacional no Prime Video. Mas apesar de estar satisfeita no streaming, a famosa confessou que não se esqueceu totalmente da TV aberta.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração e falou um pouco sobre os planos para a sua carreira. "O streaming transformou o mercado do audiovisual para melhor, aumentando as oportunidades de trabalho e trazendo mais espaço para contar boas histórias", contou.

"Sinto que é um momento incrível para todos nós. Além de DOM ter sido um marco na minha vida, foi também um marco no audiovisual brasileiro", disse ela, que revelando que o projeto esteve presente em mais de 2240 países: "Sou feliz por ter contado essa história e ter dado vida a Viviane, personagem que me virou do avesso".

Quanto a possibilidade de retornar à TV aberta, Isabella garante que ainda deseja fazer novas novelas e confessa que sonha em dar vida a uma personagem que tenha valores feministas iguais aos seus.

"O exercício de gravar novelas é diário e eu adoro essa intensidade, é uma oportunidade incrível de exercer meu ofício. Eu voltaria para dar vida a uma personagem que me instigasse de alguma forma, a mulheres que me conectem de alguma forma e que me façam pulsar para falar sobre o tema que envolve a trajetória delas", declarou.

Em junho deste ano a carioca anunciou o fim do seu namoro de cinco anos com o surfista Caio Vaz, poucos meses de terem ficado noivos. Segundo Isabella, mesmo saindo de um longo relacionamento, ela não tem sentido o impacto da solitude. "Já tinha descoberto o valor da minha própria companhia, mesmo namorando", afirmou.

"Acredito que a pandemia foi a grande responsável por me fazer redescobrir essa própria companhia. Foi uma fase importante nesse processo de autoconhecimento e autocuidado", disse ela, que também pode ser vista na série A Divisão, do Globoplay.