Isabella Santoni empina seu bumbum perfeito em fotos com biquíni fio dental: ''Maravilhosa''

Isabella Santoni exibiu seu bumbum perfeito ao publicar fotos de costas usando um biquini fio dental

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 18h47

Nesta terça-feira, 6, Isabella Santoni (27) usou suas redes sociais para esbanjar toda a sua beleza, publicando uma foto arrasadora, onde ela empina o seu bumbum perfeito, usando um biquíni fio dental.

Na imagem, a loira aparece de costas, admirando a beleza de uma praia paradisíaca, com um biquíni mínimo azul, que realçava a beleza de seu bumbum e todas as suas curvas esculturais. Ela ainda apostou em um óculos de sol preto e deixou seus cabelos soltos.

O post chamou muito a atenção dos fãs da artista, fazendo eles passarem a comentar no post: "Maravilhosa", disse um. "Perfeita", falou outro. "Que saúde!", escreveu um terceiro.

Confira a foto de Isabella Santoni exibindo o seu bumbum perfeito empinado usando um biquíni fio dental:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Isabella Santoni aposta em look rosa fashionista para noite

Recentemente, Isabella Santoni esteve presente no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e esbanjou estilo ao exibir o look que escolheu para a ocasião. A atriz apostou em um look rosa poderoso, com um conjunto de top e saia rosa, com um laço enorme na parte de trás.

