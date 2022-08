Isabella Santoni aposta em look rosa fashionista para noite: "Impecável"

Atriz Isabella Santoni aposta em look poderoso para evento no Rio de Janeiro e surpreende com a produção

Redação Publicado em 12/08/2022, às 10h53

A atriz Isabella Santoni (27) esteve presente no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que aconteceu no Rio de Janeiro na última quarta-feira, 10. Para a ocasião especial, Isabella apostou em um look rosa poderoso.

Em seu perfil no Instagram, Isabella Santoni compartilhou uma série de fotos mostrando a produção para a noite.

A atriz surgiu com um conjunto de top e saia rosa com um lanço enorme na parte de trás do look. Sem contar na produção impecável de penteado e maquiagem.

Não demorou para os fãs e amigos da loira marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza de Isabella: "Uma Barbie", comentou um. "Impecável", disse outro. "Que bonecaaa", destacou o terceiro.

Veja a produção de Isabella Santoni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

