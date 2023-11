Indicada ao Grammy Latino, Iza esbanja estilo e beleza na Espanha

A cantora Iza esbanjou beleza e estilo pelas ruas de Sevilha, Espanha, onde está para comparecer a cerimônia do Grammy Latino

Nesta terça-feira, 14, Iza encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos na Espanha. A cantora deu um show de beleza e estilo ao surgir nas ruas de Sevilha, cidade espanhola onde irá acontecer a cerimônia do Grammy Latino.

A cantora surgiu com um look estiloso composto por um conjunto marrom de uma marca de grife com uma camisa oversized e uma calça. Para acompanhar o visual, a estrela ainda usava um tênis branco. Nos cliques feitos por Erick França, a famosa surgia sorrindo, fazendo carão e mexendo em seu celular.

Na última das quatro fotos compartilhadas na publicação, a dona do álbum “Afrodhit” aparecia de costas, de frente para um rio, olhando para um prédio em que estava projetado “Grammy Latino 2023”. Iza está indicada na categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa” com sua canção “Fé”.

Nos comentários, a dona do hit “Dona de Mim” recebeu carinho de alguns famosos. A cantora Liniker, a primeira artista trans brasileira a vencer um Grammy Latino, desejou sorte a Iza na premiação: “Boa sorte, negrona”. E a atriz Pathy de Jesus elogiou: “Maravilhosa”.

Os seguidores de Iza adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Tranquilamente a mulher mais bonita do Brasil”, escreveu uma fã. Outro seguidor comentou: “Toda barbiezinha indo buscar o Grammy dela”. Outra admiradora elogiou: “O sorriso mais lindo do mundo”.

“Sentindo cheirinho de Grammy”, declarou um fã. Outro seguidora também se mostrou na torcida para que Iza leve o prêmio musical: “Rainha! Vamos que vamos, só vem prêmio”. Um perfil de fãs dedicado à Iza declarou: “A mulher mais bonita que já pisou em Sevilha”.

Amor!

Na semana passada, Iza fez uma performance em São Paulo. Quem estava presente no show era o namorado da cantora,Yuri Lima, que foi fotografado tietando a amada nos bastidores do evento.

Enquanto a voz da canção “Que Se Vá” animava o público no show, o jogador de futebol do time Mirassol foi clicado fazendo fotos e vídeos da cantora durante a performance.