Impressionante! Solange Frazão choca ao mostrar sua barriga atual

O tempo não passa? Solange Frazão choca ao mostrar seu antes e depois; aos 60 anos, musa fitness está com a barriga mais sarada do que na juventude

A musa fitness Solange Frazão impressionou ao compartilhar mais um antes e depois de seu corpo. Nesta quinta-feira, 29, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou registros de como era seu corpo na juventude.

Aos 60 anos, a influenciadora parou tudo ao ostentar sua barriga toda definida e mais sarada do que no passado. A artista falou mais uma vez sobre seu físico torneado ser fruto de ter escolhido uma vida com hábitos saudáveis.

"COLHEMOS ESCOLHAS.O que você esta semeando para seu futuro de corpo, mente e alma? É sobre a SAÚDE. O corpo apenas representa quais foram suas decisões na vida. Bom dia", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas logo admiraram a musa. "Como pode alguém melhorar com o tempo o que já era muito bom", notaram a transformação dela ao longo dos anos. "A maturidade só realçou sua beleza", observaram outros.

Vale lembrar que Solange Frazão conversou com a Revista CARAS quando completou 60 anos de idade e refletiu sobre como vê a passagem do tempo. "Acho que as mulheres estão ganhando força, contornando essas questões e conquistando cada vez mais seu espaço. Não me sinto com 60, nem enxergo minhas amigas assim. Não me vejo usando um cartão de estacionamento para idoso. Acabou essa história de ser velha, idosa... o que tem de moleque atrás de mim! Eles enxergam nossa experiência, nossa estabilidade, além disso, a gente tem a vida sexual mais prolongada", disse ela.

Solange Frazão faz cirurgia

Recentemente, musa fitness Solange Frazão, de 60 anos, surpreendeu os fãs ao aparecer no quarto de um hospital. Ela foi internada para realizar uma cirurgia plástica e está bem após o procedimento. Tanto que ela surgiu sorridente nos stories do Instagram para tranquilizar os fãs.

A estrela passou por uma cirurgia para trocar as próteses de silicone dos seios. Inclusive, ao surgir sorridente, ela deixou à mostra do sutiã cirúrgico para mostrar que está tudo certo após o procedimento.