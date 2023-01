Hollywood: Saiba quais são os principais procedimentos das atrizes para os tapetes vermelhos

Drª. Fernanda Nichelle revela quais procedimentos estéticos ajudam as atrizes a ficarem ainda mais lindas para a temporada de eventos em Hollywood

Quer saber qual é o segredo de beleza das estrelas de Hollywood? A Drª. Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética, contou ao site CARAS sobre os procedimentos estéticos que ajudam as atrizes a brilharem ainda mais nos tapetes vermelhos dos grandes eventos internacionais.

Confira quais são os principais procedimentos das atrizes de hollywood para os tapetes vermelhos:

O segredo que todas - ou atualmente, todos - querem saber e também fazer. O glamour do tapete vermelho ultrapassou o limite das grifes internacionais dos vestidos. A exuberância das onerosas joias dividiu o lugar com a beleza. Ela mesmo. Aquela que você traz consigo. Que nenhuma loja ou estilista te empresta. “Aquilo” que chama a atenção, o que desperta a curiosidade, que todos querem e poucos têm.

A pele que brilha, a boca sensual, os ângulos milimetricamente projetados. O tempo parece não passar para alguns. Na verdade, parece aliado de muitos. Mas qual é o segredo? Muitos atribuirão a beleza das celebridades à genética e à fortuna que as mesmas detém. Concordo que ambos ajudam, mas sem a treinada - e competentíssima - mãos dos seus médicos aliada à correta indicação dos procedimentos que elas necessitam, em nada adiantariam.

Atualmente, a tecnologia aliada a área de Estética médica, trouxe inúmeras possibilidades para atenuar as tão temidas “marcas do tempo” com elegância. Lasers devolvem o viço da pele em poucas horas, algumas seringas de ácido hialurônico acertadamente injetadas devolvem aquele rostinho jovial que encanta aos olhos, ativos minuciosamente estudados colaboram para a o glow da cútis.

Em contrapartida e contra a tendência midiática do exagero, encontramos em algumas - poucas - faces, um envelhecimento assumido graciosamente, sem deixar que o passar do tempo se instale com marcas indeléveis. Um drible ao envelhecimento. Intervenções médico-estéticas assertivas e sensatamente realizadas e voilà … A naturalidade e identidade são mantidas. Nestas ocasiões, no exibicionismo máximo da vaidade humana, o que vejo são escolhas certas. Vejo naturalidade. Desvio do exagero. Em outras, catástrofes físicas.

O tempo também ataca Hollywood. E nós médicos, contra-atacamos o tempo, mas lembrem-se: é no olhar que se percebe a tal juventude eterna. E não existe Medicina que resgate um brilho no olhar. E um olhar iluminado impede que a pessoa envelheça, acredite... Quem vos fala entende disso.

Texto da Drª. Fernanda Nichelle – Médica que atua exclusivamente na área estética e está a frente da Clínica que leva o seu nome na capital gaúcha. CREMERS 36168