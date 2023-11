Helô Pinheiro exibe corpo impecável durante viagem: "Maravilhosa"

A apresentadora Helô Pinheiro ganhou elogios ao exibir o corpo sarado com roupa de banho estampada

Helô Pinheiro, de 80 anos, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar um clique esbanjando toda sua beleza natural. A artista está curtindo alguns dias de lazer em Maceió, Alagoas, ao lado do marido, Fernando Pinheiro, de anos.

Para curtir o dia ensolarado e a bela paisagem, a eterna Garota de Ipanema optou por um maiô e uma saída de praia com estampa animal print, além disso, ela completou o visual com um chapéu e óculos escuros.

Ao publicar no feed do Instagram o clique em que exibe seu corpão sarado, Helô celebrou. "Viva o sol do céu da terra de Alagoas!!!! Viva o look animal Print que não sai de moda kkk", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os fãs rasgaram elogios para a mãe da apresentadora Ticiane Pinheiro nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Foto incrível", falou uma fã. "Arrasa sempre! Quero chegar na sua idade em forma como a mesma é, nesse alto astral. Rainha carioca", comentou mais uma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Homenagem para o marido.

Na última segunda-feira, 13, Helô Pinheiro usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Fernando Pinheiro, que completou 84 anos de vida nesta. A eterna Garota de Ipanema postou no Instagram um vídeo recordando o dia do seu casamento com o amado, e também fotos mais recentes em que ele aparece ao lado dos filhos, Kiki, Jo, Fernando e Ticiane Pinheiro, e também das netas, e o parabenizou.

"84 anos de muita luta, mas com as recompensas pelos filhos, genros e netas que Deus nos deu. Tudo valeu a pena. Parabéns, Fernando Pinheiro, marido, pai e avô dos meus tesouros", escreveu a artista na legenda da publicação. Confira a homenagem!