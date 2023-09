Helô Pinheiro esbanja beleza ao surgir renovando o bronzeado

Helô Pinheiro impressionou os seguidores das redes sociais ao surgir curtindo o dia ensolarado

Helô Pinheiro, que completou 80 anos em julho, impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar como está aproveitando o seu dia. Na tarde desta sexta-feira, 8, ela surgiu renovando o bronzeado à beira da piscina.

Na foto postada no Instagram na tarde desta sexta-feira, 8, a eterna Garota de Ipanema surgiu tomando sol em um clube, e exibiu seu corpo escultural ao apostar em um biquíni preto. Ela também colocou um boné e óculos escuros.

O clique chamou a atenção dos seguidores, que rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Um espetáculo de mulher. Lindíssima, maravilhosa. Faz jus ao seu legado Garota de Ipanema", afirmou uma fã. "Ela precisa ser estudada, um corpo desse nessa idade, é de deixar todos perplexos, maravilhosa", comentou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Helô exibe seu corpo impecável nas redes sociais. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto aproveitando seu final de semana em meio à natureza e chamou a atenção ao surgir de biquíni. No registro, ela apareceu fazendo uma pose em uma escada, e esbanjou beleza com sua naturalidade.

Vale lembrar que Helô é casada com Fernando Mendes Pinheiro. Os dois tem quatro filhos: Kiki, Jô, Ticiane e Fernando Pinheiro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Decoração do apartamento

Recentemente, Helô Pinheiro encantou seus seguidores ao mostrar um pouco de sua intimidade nas redes sociais. Ela decidiu gravar um vídeo na cozinha do seu apartamento em São Paulo e mostrou como é a decoração do espaço.

Helô apareceu dançando toda feliz após limpar toda a cozinha no final do dia. Nas imagens, ela mostrou que sua cozinha tem a decoração clean, com armários brancos, uma península e eletrodomésticos pretos, incluindo a lava-louças e o fogão. "Depois da cozinha limpinha, alegria contagia", disse ela na legenda do vídeo, no qual apareceu dançando. Veja a postagem!