Helô Pinheiro revela como é a decoração da cozinha do seu apartamento

Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro encanta seus fãs ao compartilhar vídeo na cozinha de seu apartamento

A eterna Garota de Ipanema Helô Pinheiro encantou seus seguidores na noite desta terça-feira, 5, ao mostrar um pouco de sua intimidade nas redes sociais. Ela decidiu gravar um vídeo na cozinha do seu apartamento em São Paulo e mostrou como é a decoração do espaço.

Helô apareceu dançando toda feliz após limpar toda a cozinha no final do dia. Nas imagens, ela mostrou que sua cozinha tem a decoração clean, com armários brancos, uma península e eletrodomésticos pretos, incluindo a lava-louças e o fogão.

“Depois da cozinha limpinha, alegria contagia”, disse ela na legenda do vídeo, no qual apareceu dançando.

Vale lembrar que Helô Pinheiro mora com seu marido, Fernando Mendes Pinheiro, e o filho, Fernando Jr.

View this post on Instagram A post shared by Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

A festa de 80 anos de Helô Pinheiro

Helô Pinheiro comemorou o seu aniversário de 80 anos em grande estilo no mês de julho de 2023. A eterna Garota de Ipanema, que inspirou a canção icônica de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, reuniu sua família e amigos em um clube particular na zona sul do Rio de Janeiro.

A apresentadora e ex-modelo desembarcou na comemoração em grande estilo em um carro vintage de 1972, acompanhada do marido, Fernando Pinheiro, e do filho. Um exemplo de elegância, Helô encheu a festa de graça com um vestido longo luxuoso todo trabalhado na transparência e no brilho para combinar com a data especial.

Entre os convidados, a mãe de Kiki, Fernando, Jô e Ticiane Pinheiro contou com a presença dos filhos e genros, como o jornalista César Tralli, além dos netos, Lolle, Bruna, Mariana e, Rafa Justus, que inclusive, deu um show de beleza ao posar com um vestido branco na celebração da avó, assim como a pequena Manuella Pinheiro.

Na decoração, Helô elegeu dourado e branco, a cor que os convidados vestiram para o evento. A festa também contou com algumas atrações, como a banda Blitz e o cantor DanielJobim, neto de Tom Jobim, que compôs uma das mais belas canções para eternizar a beleza e graça da Garota de Ipanema em 1964.

Helô Pinheiro celebra 80 anos com festão ao lado da família no Rio - Fotos: Paulo Tauil/AgNews

Helô Pinheiro celebra 80 anos com festão ao lado da família no Rio - Fotos: Paulo Tauil/AgNews