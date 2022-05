Guito, o Tibério de Pantanal, surge sem camisa e faz sucesso

Fãs ficam eufóricos com foto do ator Guito, de Pantanal, na praia

O ator Guito está roubando a cena ao interpretar o personagem Tibério na novela Pantanal, da Globo, e é um sucesso com o público. Tanto que uma foto dele sem camisa agitou as redes sociais.

O artista compartilhou uma foto sem camisa ao curtir a praia no Rio de Janeiro e mostrou seu abdômen trincado. Assim, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dele.

“Se a Muda não quiser, eu quero”, disse uma seguidora. “Gato”, escreveu outro. “Com todo respeito, que maravilhoso você é... Em todos os sentidos”, comentou mais um. “Ui que perfeição”, declarou outro.

Atualmente, o personagem Tibério está conquistando o público com sua paixão por Muda (Bella Campos). Ele esbanja romantismo para tentar conquistar o coração da jovem, com direito a muito carinho e declarações, mas Muda não está muito interessada em viver um romance com ele.

Guito exibe boa forma nas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guito (@guitoshow)