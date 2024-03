Guilherme Leicam é alvo de críticas para sua aparência: 'Pessoas são más'

Guilherme Leicam perde a paciência e grava vídeo ao ser alvo de críticas: 'Você não sabe porque eu engordei'

O ator Guilherme Leicam se pronunciou nas redes sociais após ser vítima de comentários negativos nas redes sociais. Ele contou que leu mensagens detonando a sua aparência por causa do amadurecimento.

O artista rebateu as críticas e pediu para as pessoas não falarem do corpo dos outros. "Como as pessoas são más, né gente. Essa semana um vídeo meu viralizou, algumas pessoas foram lá nos comentários falar assim: ‘Ah, como ele engordou, como ele envelheceu, fez demonização facial’. E, cara, em 2024, ainda falar sobre o corpo de outra pessoa é uma coisa tão chata", disse ele.

E completou: "Você não sabe porque eu engordei, você não sabe pelo que eu passei nesse começo de ano, porque eu larguei um pouco meu visual. E outra, você não tem nada a ver com isso e não deveria estar apontado dedos e falando que um engordou e outro emagreceu. Se você engorda, você está em depressão. Se você emagrece, você está doente. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. A gente tem que ser camaleão, se adaptar, mas está difícil na internet. Como tem gente para encher a sacolinha. Eu desejo só o melhor para todo mundo, deixa que do meu corpo eu cuido".

O ator ficou famoso quando fez novelas na Globo, incluindo Malhação, Tempo de Amar e Fina Estampa.

Rodriguinho nega procedimento no rosto

O cantor Rodriguinho se divertiu ao comentar os rumores sobre sua aparência após ser eliminado do BBB 24, da Globo. Ele saiu do jogo no final de fevereiro e os fãs repararam que ele ficou com a aparência mais jovem do que quando estava confinado. Por isso, várias pessoas cogitaram que ele poderia ter feito procedimentos estéticos. Porém, ele negou tudo.

O artista disse que apenas está mais tranquilo e relaxado, mas não mexeu em seu rosto. "Gente, eu estou dando muita risada aqui. Estou vendo algumas pessoas falando que eu rejuvenesci, que eu fiz botox, que eu fiz não sei o que na cara… Eu não fiz nada, gente. Lá na casa, eu vivia preocupado, eu não dormia direito, eu não estava comendo direito, eu não estava recebendo o carinho das pessoas que eu amo. Foi isso, eu não fiz nada na cara. Jamais vou mexer na minha cara. Essa carinha linda! Não vou fazer isso, não, tá maluco…”, disse ele.

Por fim, o ex-BBB contou que pretende fazer algo estético no futuro, mas não será em seu rosto. "Até quero fazer umas paradas, mas não na minha cara. Na cara não dá…”, afirmou.