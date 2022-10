Gretchen empina o bumbum ao usar look com recorte estratégico

Gretchen deixa o bumbum à mostra em look ousadíssimo para show com o marido, Esdras de Souza

A cantora Gretchen (63) elevou a temperatura das redes sociais ao exibir o look ousado que usou para um show nesta semana ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza (49). Em uma foto em casa, a estrela mostrou o seu bumbum empinado ao usar um modelito com recortes estratégicos.

A musa apareceu com um top decotado e calça estilosa. “Bom dia. Esse foi o look do nosso show ontem. Outubro rosa. E a liberdade de ser mulher de ser o que você quiser e como quiser. Independente de idade”, disse ela na legenda.

Gretchen e Esdras de Souza fazem a renovação dos votos de casamento

A cantora Gretchen e o saxofonista Esdras de Souza renovaram os votos de casamento em uma cerimônia em Salinópolis, no Pará. Os dois reuniram os amigos em uma festa agitada na noite de sexta-feira, 30, e celebraram o amor deles.

“Celebramos juntos o amor, companheirismo e cumplicidade”, disse ela.

Vale lembrar que Gretchen e Esdras se casaram em setembro de 2020, durante a pandemia. Agora, eles decidiram renovar os votos para celebrar o momento com seus amigos.