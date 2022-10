Gracyanne Barbosa passa por procedimento estético e mostra antes e depois

A musa fitnnes Gracyanne Barbosa revelou que fez preenchimento nos lábios e afinou o queixo em procedimentos estéticos

Publicado em 21/10/2022

Nesta sexta-feira, 21, Gracyanne Barbosa (39) surpreendeu os seguidores ao aparecer com um novo visual após passar por alguns procedimentos estéticos.

A musa fitness publicou em seu Instagram fotos do antes e depois dos procedimentos e deu detalhes sobre as mudanças que ocorreram em seu rosto.

“Olá, meus amores. Fazia muito tempo que eu não falava com vocês sobre as mudanças no meu rosto (que vocês elogiam sempre). Eu já havia comentado antes que meu rosto ‘mais quadrado’ me incomodava e decidi junto com a minha doutora fazer algumas mudanças pequenas e efetivas”, revelou a influenciadora.

Gracy então detalhou os procedimentos que realizou em seu rosto: “Foi usado toxina botulínica no meu músculo masseter (aquele da mastigação que em mim era muito forte), preenchimento do meu queixo para alongar o rosto (notem que no antes ele era bem quadrado também) e a doutora refez meu lábio, pois o superior era maior que o inferior”.

Os seguidores da esposa do cantor Belo aprovaram as mudanças feitas e rasgaram elogios nos comentários! “Eu amei”, escreveu um seguidor. “É visível o realce da sua beleza, ficou ótimo”, escreveu outra fã.

Elevou a temperatura!

Ainda nesta sexta, Gracyanne deixou seus seguidores babando ao publicar uma selfie ousada após seu treino da manhã.

Usando uma roupa de ginástica, a influenciadora exibiu suas curvas musculosas na selfie e fez a temperatura subir ao abaixar a calça. Sem calcinha, ela deixou à mostra sua marquinha de bronzeado de biquíni de fita.