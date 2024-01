Graciele Lacerda ostenta corpaço ao renovar o bronzeado: "Beleza natural"

Graciele Lacerda, noiva do cantor Zezé Di Camargo, ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir aproveitando o dia à beira da piscina

Graciele Lacerda impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos exibindo seu corpo escultural enquanto aproveitava o dia ensolarado. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou duas fotos em que aparece renovando o bronzeado à beira da piscina.

Para o momento de lazer, a noiva do cantor Zezé Di Camargo, que faz dupla com o irmã, Luciano Camargo, optou por um biquíni fininho, óculos escuros e um chapéu. Ao dividir as imagens, a musa deu detalhes sobre como está encarando a nova semana. "Entrando na segunda semana do ano com muita gratidão, com saúde, foco, disciplina e sabedoria!!", afirmou ela na legenda da publicação.

O corpo sarado e as curvas de Graciele chamaram a atenção dos fãs, que fizeram questão de exaltar sua beleza nos comentários. "Beleza natural", disse uma seguidora. "Maravilhosa. Quem é linda? É ela", afirmou outra. "Tem defeito? Claro que não! Beleza natural tem essa deusa, com esse corpo escultural", falou uma fã. "Corpo impecável", disse mais uma. "É muita beleza", escreveu uma admiradora

Confira as fotos:

O que aconteceu entre Wanessa e Graciele?

Muitos rumores vieram à tona com a ida da cantora Wanessa Camargo para o BBB24, especialmente sobre a relação com sua madrasta, a influenciadora digital Graciele Lacerda. Mas afinal, o que aconteceu entre elas?

Tudo começou quando o pai de Wanessa, Zezé di Camargo, assumiu publicamente seu relacionamento com Graciele Lacerda. Inclusive, depois de anos de especulações sobre supostos casos fora de seu casamento de 28 anos com Zilu Camargo, mãe de seus filhos, ele admitiu que costumava 'passar o rodo' durante o relacionamento. Em 2016, o colunista Leo Dias revelou que Wanessa teria partido para cima de Graciele no começo do relacionamento e Zezé di Camargo confirmou as especulações. Saiba mais!