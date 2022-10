Graciele Lacerda esbanja beleza ao posar com maiô decotado: "Deusa"

A influenciadora digital Graciele Lacerda arrancou elogios ao compartilhar fotos usando um maiô azul

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 21h06

Graciele Lacerda (42) chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques usando um maiô azul-claro na noite desta terça-feira, 18.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60) esbanjou beleza ao surgir fazendo várias poses e exibindo seu corpaço enquanto aparece relaxada em um sofá.

Ao compartilhar as imagens, ela confessou que trabalhou bastante ao longo do dia. "Hoje o dia rendeu! Muito trabalho", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Os internautas ficaram admirados com as fotos de Graciele e encheram o post de curtidas e elogios. "Uma deusa", disse uma seguidora. "É muita beleza", escreveu outra. "Maravilhosa demais. Você é uma inspiração", afirmou uma fã.

Confira as fotos de Graciele Lacerda de maiô:

Look decotado

Recentemente, Graciele impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo na academia. Na gravação, a influenciadora digital aparece usando um top vermelho com decote ousado e uma calça legging branca, enquanto mostra alguns dos exercícios que executou durante seu treino. "Vocês pediram e eu consegui gravar meu treino de perna!!", escreveu ela.

