Gloria Maria arranca elogios da web ao surgir com maquiagem arrasadora: ''Que lindeza!''

Gloria Maria deixou seus fãs babando ao publicar alguns cliques onde aparece com uma maquiagem arrasadora

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 17h09

Nesta sexta-feira, 25, Gloria Maria decidiu usar suas redes sociais para exibir uma maquiagem arrasadora que fez para curtir o seu sextou!

A apresentadora publicou uma série de cliques onde ela aparece ao no salão do seu amigo, Fernando Torquatto, usando uma make arrasadora que ele fez, com uma pele iluminada, olhos marcados e um batom nude.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Por enquanto só estou SEXTANDO no Globo Repórter que volta dia 4... O Fernando Torquato me dá sempre um up e acaba com minha insegurança! Obrigada querido.Te amo!"

Os cliques chamaram atenção da web que rapidamente passou a comentar no post: "Que lindeza!", disse um. "Mais bela do que nunca!", escreveu outro. "Que maravilhosa!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Gloria Maria com uma maquiagem arrasadora: