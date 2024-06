Giovanna Lancellotti renova visual após reconstrução capilar

Uau! A atriz Giovanna Lancellotti aderiu às mexas ruivas após processo de reconstrução capilar: "Transformações são sempre bem vindas"

Giovanna Lancellotti está com um novo visual! Nesta terça-feira, 11, a atriz usou as redes sociais para mostrar a nova cor de cabelo após passar por um processo de reconstrução capilar nos últimos meses, e deixou os internautas impressionados.

“MUDEI. Como uma boa geminiana, transformações são sempre bem vindas! Eu amei esse meu novo cabelo e ele será muito bem cuidado", escreveu Giovanna na legenda da publicação.

E essa não é a primeira vez que a atriz fica ruiva. Em 2015, ela adotou os fios avermelhados para interpretar a intensa Bélgica, de Alto astral.

Os fãs não economizaram nos elogios à Giovanna. "Uau! Ficou maravilhosa", elogiou uma internauta. "Linda demais", comentou outra. "Ah que linda! Lembrei da novela!", declarou mais uma.

Giovanna Lancellotti celebra amizade com Fernanda Paes Leme em aniversário

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme comemorou 41 anos de vida no último dia 4. E nesta data muito especial, a famosa ganhou uma homenagem de sua amiga de longa data e madrinha de sua filha, a atriz Giovanna Lancellotti.

Em seu perfil oficial do Instagram, Giovanna compartilhou diversas fotos com a aniversariante ao longo dos anos, incluindo uma da dupla junto de Pilar, a primogênita de Fepa e seu noivo, Victor Sampaio. Na legenda, ela celebrou essa grande amizade com uma linda declaração.

"Um ano se passou da sua festa (que festa) de 40 e um turbilhão de coisa aconteceu, transformou, multiplicou, fortalecendo (ainda mais) nossa amizade. Que loucura! Te amo muito minha amiga! Todas as histórias, fases e processos que passamos juntas são muito importantes pra mim!! Que Deus e os orixás te protejam e guiem sempre! Você merece tudo de mais lindo! E tenho certeza que vamos completar muitos capítulos da nossa história, agora com a PILAR. Feliz vida!!!", escreveu Giovanna.