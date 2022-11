Giovanna Lancellotti posa poderosa de biquíni verde e amarelo após vitória do Brasil

A atriz Giovanna Lancellotti assistiu aos jogos durante a gravação do filme "Nada é por acaso"

A atriz Giovanna Lancellotti (29) utilizou o seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 24, para inspirar os fãs. Em clima de Copa do Mundo, ela compartilhou fotos encantadoras.

Giovanna trabalhava nas gravações do filme "Nada é por acaso", quando colocou um biquíni verde e amarelo para torcer pela Seleção Brasileira, que venceu de 2 a 0 sobre a Sérvia em sua estréia na Copa.

Na primeira imagem que foi postada, ela surgiu de frente para um espelho, mostrou o corpo inteiro e exibiu a barriga negativa, cintura fina e pernas torneadas.

Em sequência, a artista deu um zoom e ostentou o abdômen para lá de definido, além de evidenciar os seios. Ela também tirou uma selfie, enquanto não usava quase nada de maquiagem.

"Dos stories pro feed porque hoje foi Brasil", legendou ela na publicação. Logo, os fãs da musa reagiram: "Maravilhosa", disse uma. "Perfeita", escreveu outra. "Princesa", se derreteu uma terceira.

Giovanna Lancellotti posta fotos inéditas em Fernando de Noronha

Giovanna Lancellotti também compartilhou uma série de registros de sua mais recente viagem a Fernando de Noronha e afirmou que já está com saudades do local paradisíaco. De acordo com as imagens, ela renovou o bronzeado, curtiu passeios de barco, fez mergulho e contemplou o céu e o mar.

"Meus amigos todos em Noronha… E meu coração também está lá. Saudade do meu paraíso, e da minha paz. Já já estou de volta, com muita vontade!", legendou ela na publicação.

Uma das amigas à qual Giovanna se refere é a atriz Camila Queiroz (29), que também esteve há alguns dias atrás, em Fernando de Noronha, e compartilhou uma série de fotos. Nas imagens, ela apareceu tomando banho de mar nas águas cristalinas da ilha e curtindo um pouquinho de romance com seu marido, o ator Klebber Toledo (36).