Giovanna Lancellotti deixa barriga sarada à mostra em look ousado: ''Deusa''

Atriz Giovanna Lancellotti rouba a cena ao surgir com conjuntinho verde limão com tanquinho de fora para festa na casa do namorado

Dona de uma beleza estonteante, Giovanna Lancellotti (29) roubou a cena nas redes sociais ao exibor um look luxuoso para festa na casa do namorado!

Na noite de quarta-feira, 30, a artista apostou em um conjuntinho verde limão metálico para o evento de Carnaval que aconteceu na mansão do amado, o empresário Gabriel David (24).

Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram, a gata aparece com uma saia curtinha e um top tomara que caia, mostrando o corpão e o tanquinho sarado.

"Sobre ontem", escreveu Giovanna Lancellotti ao legendar a publicação.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à atriz. "Gatíssima", "Maravilhosa", "Linda demaissss", "Deusaaa", "Maravilhosamente linda", exaltaram.

O evento Samba Coração rolou na residência de Gabriel, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, com presença de outros famosos, como o comentarista de Carnaval Milton Cunha, a socialite Narcisa Tamborindeguy, o ator João Vitor Silva, o cantor L7nnon e as sambistas Evelyn Bastos e Selminha Sorriso.

Giovanna usou as redes sociais para parabenizar o namorado e equipe pelo novo projeto. "Muito orgulhosa de ver um projeto que eu vi e acompanhei desde o início, sair do papel e ir pra televisão com tanto amor, empenho e SAMBA! Quem vive de arte e criatividade não cansa, tá sempre produzindo, criando, pensando… e assim surgiu @sambacoracao, que estreia dia 10 na @bandtv com muito samba (claro) mas não só isso! Muita música, representatividade, ancestralidade, juventude também, pagode, e tudo mais.. Apresentado por duas DEUSAAAS @selminhasorriso e @evelynbastosoficial ! Duas mulheres fortes, potentes, pretas, unidas por uma paixão: o carnaval! Que vocês brilhem muito muito muito meus amores! Vocês merecem! Parabéns meu amor @gabriod por numa noite de insônia ter essa ideia tão incrível e fazer ela acontecer! Parabéns meu parceiro de tudo @caiquenogueira por TUDO! Você é incrível, incansável e merece muito ter seu primeiro programa como diretor geral! Parabéns a todos os envolvidos!!!"

Confira o look poderoso de Giovanna Lancellotti com a barriga de fora:

Giovanna Lancellotti fala sobre relação com Caio Castro

Amiga de longa data de Caio Castro (33), a atriz Giovanna Lancellotti comentou sobre a relação deles e recente polêmica envolvendo o ator. Em participação no Faustão na Band, ao lado de Léo Santana, Lore Improta e Mayra Aguiar, a artista contou como os dois se conheceram e revelou se o galã é pão-duro.

O apresentador Fausto Silva (72) quis saber se os dois ainda continuam próximos. "Você continua como coach do Caio Castro?”, perguntou Faustão. Ela revelou que a relação deles começou antes mesmo da fama e ressaltou que, apesar de nunca terem trabalhado juntos, a amizade continua firme e forte. “Quando eu mudei para o Rio, na minha primeira novela, ele era meu vizinho de porta. A gente ficou amigo e ficamos amigos até hoje, nós nunca trabalhamos juntos e sempre fomos muito amigos”, lembrou.

Em defesa do amigo, ela disse que, ao contrário do que as pessoas falam, o ator não é “mão-de-vaca” e que foi Caio quem deu seu primeiro carro. “O meu primeiro carro, quem me deu foi o Caio. Então, eu não posso falar que ele é mão de vaca”, respondeu a convidada.

