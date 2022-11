Giovanna Lancellotti fala sobre relação com Caio Castro e responde se o amigo é 'mão-de-vaca'

No 'Faustão na Band', atriz Giovanna Lancellotti conta como conheceu Caio Castro e comenta sobre a fama de 'mão de vaca' do amigo

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 16h20

Amiga de longa data de Caio Castro (33), a atriz Giovanna Lancellotti (29) comentou sobre a relação deles e recente polêmica envolvendo o ator.

Uma das convidadas do Faustão na Band de sexta-feira, 18, ao lado de Léo Santana, Lore Improta e Mayra Aguiar, a artista contou como os dois se conheceram e revelou se o galã é pão-duro.

O apresentador Fausto Silva (72) quis saber se os dois ainda continuam próximos. "Você continua como coach do Caio Castro?”, perguntou Faustão.

Ela revelou que a relação deles começou antes mesmo da fama e ressaltou que, apesar de nunca terem trabalhado juntos, a amizade continua firme e forte. “Quando eu mudei para o Rio, na minha primeira novela, ele era meu vizinho de porta. A gente ficou amigo e ficamos amigos até hoje, nós nunca trabalhamos juntos e sempre fomos muito amigos”, lembrou.

Em defesa do amigo, ela disse que, ao contrário do que as pessoas falam, o ator não é “mão-de-vaca” e que foi Caio Castro quem deu seu primeiro carro. “O meu primeiro carro, quem me deu foi o Caio. Então, eu não posso falar que ele é mão de vaca”, respondeu a convidada.

Giovanna ainda fez questão de mandar um recado para o amigo, agradecendo pelo presente, após anos. "Obrigada, Caio, dez anos depois eu quero te agradecer, em rede nacional, por aquele carro”.

Faustão também afirmou que o ator assumiu a conta em vários momentos em que saíram juntos. “Ele já me pagou várias vezes almoço e janta”, relembrou o comandante da atração.

Giovanna Lancellotti surge em fotos sensuais com o namorado

A atriz Giovanna Lancellotti impressionou os seguidores ao compartilhar registros de biquíni em um spa de São Paulo. Ao lado do namorado Gabriel David (24), ela chamou atenção por conta do abdômen trincado.

Em seu perfil nas redes sociais, Giovanna surgiu em uma piscina privada tomando uma água de coco e tendo um dia bem relaxante. Primeiro, ela posou de biquíni mostrando o seu corpo. Logo depois, a atriz fez um clique em um momento de chamego, trocando um beijão com o amado. A última foto era a mais ousada, em que ela posa de costas totalmente nua, abusando da sua sensualidade. Gabriel e Giovanna estão juntos há pouco mais de um ano.

