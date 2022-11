Giovanna Lancellotti impressiona web com abdômen trincado e surge nua em foto sensual

Ao lado do namorado Gabriel David, a atriz Giovanna Lancellotti curtiu momentos de relax em um spa de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 12h10

A atriz Giovanna Lancellotti (29) impressionou os seguidores ao compartilhar registros de biquíni em um spa de São Paulo. Ao lado do namorado Gabriel David (24), ela chamou atenção por conta do abdômen trincado.

Em seu perfil nas redes sociais, Giovanna surgiu em uma piscina privada tomando uma água de coco e tendo um dia bem relaxante. Primeiro, ela posou de biquíni mostrando o seu corpo.

Logo depois, a atriz fez um clique em um momento de chamego, trocando um beijão com o amado. A última foto era a mais ousada, em que ela posa de costas totalmente nua, abusando da sua sensualidade. Gabriel e Giovanna estão juntos há pouco mais de um ano.

Nos comentários, os fãs reagiram: Que sarada é essa?", disparou uma. "Eu aqui esperando um pastel e tu me vem com um corpo desses?", brincou outra. "Gente e essa barriga?", perguntou uma terceira. "Esse tanquinho, arrasou!", continuou mais uma.

Giovanna Lancellotti posta fotos inéditas em Fernando de Noronha

Giovanna Lancellotti compartilhou uma série de registros de sua mais recente viagem a Fernando de Noronha e afirmou que já está com saudades do local paradisíaco. De acordo com as imagens, ela renovou o bronzeado, curtiu passeios de barco, fez mergulho e contemplou o céu e o mar.

"Meus amigos todos em Noronha… E meu coração também está lá. Saudade do meu paraíso, e da minha paz. Já já estou de volta, com muita vontade!", legendou ela na publicação.

Uma das amigas à qual Giovanna se refere é a atriz Camila Queiroz (29), que também esteve há alguns dias atrás, em Fernando de Noronha, e compartilhou uma série de fotos. Nas imagens, ela apareceu tomando banho de mar nas águas cristalinas da ilha e curtindo um pouquinho de romance com seu marido, o ator Klebber Toledo (36).