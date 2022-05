Giovanna Antonelli muda completamente de visual para viver nova personagem: ''Essa é a Bia!''

Giovanna Antonelli compartilhou uma série de cliques exibindo seu novo visual para viver uma personagem no cinema

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 19h29

Nesta quarta-feira, 4, Giovanna Antonelli(46) usou suas redes sociais para exibir seu mais novo visual para viver uma nova personagem no cinema.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece com os cabelos nos ombros, com os fios cacheados, bem diferente do seu natural, para viver Bia no filme, Apaixonada.

Ela ainda aproveitou o post para mostrar um pouco dos bastidores da gravação, onde ela aparece lendo o texto, gravando e até descansando durante o intervalo.

Na legenda, ela falou com carinho do seu novo projeto: "Essa é Bia, do filme Apaixonada! E esse é seu visual, que agora eu to curtindo por 4 semanas, antes de mudar de novo! Amei!"

"Trazemos uma comédia romântica, gênero que amo fazer, cheia de camadas e muita emoção! Um trabalho apaixonante, com uma equipe linda de viver! Atores que tô tendo o prazer de encontrar e reencontrar! Em breve no cinema pra vocês!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Belíssima!", disse um. "Eu amei muito esse visual, você combina com tudo, é impressionante", escreveu outro. "Já estou ansiosa pela Bia", falou um terceiro.

Confira o post que Giovanna Antonelli fez para mostrar seu novo visual para viver uma nova personagem no cinema: