Gaby Amarantos exibe curvas impecáveis ao se refrescar em ducha: "Espetáculo"

A cantora Gaby Amarantos, de 45 anos, impressionou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 25, ao postar uma sequência de fotos em que aparece exibindo seu corpaço enquanto se refresca em meio à natureza.

Nas fotos e vídeos postados no feed do Instagram, a artista mostra suas curvas impecáveis ao surgir usando um maiô cavado laranja, cheio de recortes, e também um biquíni neon, enquanto se refresca com uma ducha. Em outros cliques, ela surge nadando em um rio. Os registros foram feitos na Amazônia Paraense, que é pedaço da Floresta Amazônica no estado do Pará.

Ao dividir as imagens, Gaby falou sobre as altas temperaturas. "Todo mundo falando do calor e eu só queria tá assim lá no meu setor. Já pararam pra pensar pq a gente tá passando por isso? Começaram a gravar o clipe de "sou eu bola de fogo" sem me avisar? Égua ta babado!", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Maravilhosa demais", disse uma fã. "Espetáculo", escreveu outra. "Você é top demais. Linda e perfeita", falou uma seguidora. "Você tá muito linda", comentou mais uma.

Confira as fotos:

Gaby revela perda de peso

A cantora Gaby Amarantos contou o que fez para emagrecer. A estrela revelou que perdeu 14 quilos nos últimos tempos após aderir a uma alimentação biogênica, que consiste no consumo de grãos, leguminosas e hortaliças germinados.

"Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14 quilos num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer “a xuca” me faria tão bem. Sim, eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza. Quero seguir forte e saudável pra poder tremer e levar a música pop do Norte pelo mundo minhas filhas, mamãe tá acesa e aberta pras coisas lindas que o universo ainda quer me proporcionar!", disse ela na legenda ao mostrar a nova silhueta.