Foto da unha do pé de Chris Pratt pega os fãs de surpresa: 'Deleta'

Chris Pratt mostra foto inesperada da unha do seu pé e os fãs levam um susto: 'Nojo'

O ator Chris Pratt compartilhou uma foto inesperada nas redes sociais nesta semana. O artista decidiu fotografar a unha de um dos seus dedos e a imagem surpreendeu os fãs.

Na foto, ele exibiu a unha do seu dedinho do pé direito e os fãs ficaram assustados, já que ele demonstrou que não costuma cortar as unhas com frequência. Assim, vários internautas fizeram comentários sobre a aparência da unha dele.

“Que nojo”, disse um fã. “Deleta”, afirmou outro. “Parece ter algum fungo”, comentou mais um. “Amigo, acaba de abrir meu celular”, declarou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Pratt (@prattprattpratt)

Chris Pratt surge com o olho inchado

Há pouco tempo, o ator Chris Pratt, que atuou nos filmes Jurrasic Wolrd e Guardiões da Galáxia, surpreendeu os fãs ao aparecer com o olho esquerdo inchado em um novo vídeo nas redes sociais. O artista surgiu de óculos escuros enquanto contava o que aconteceu e, logo depois, revelou o resultado de sua atitude errada.

Pratt contou que foi tentar tirar uma colméia de abelhas do lugar e foi picado por uma abelha bem no olho. O resultado foi o seu olho inchado na semana do Natal. Ele contou que estava seguindo o instagram de uma apicultora e acreditou que poderia imitá-la e tirar a colmeia sozinho. Porém, o plano deu errado.

“Eu tenho acompanhado uma 'senhora das abelhas' no Instagram. Ela é muito legal e corajosa, vai na frente dessas colmeias e diz: 'elas estão calmas hoje, vou remover a rainha'. Isso criou uma falsa sensação de segurança em mim, me levando a dizer: 'acho que também posso controlar as abelhas'. Eu vi uma colmeia há dois dias e fui até lá. O homem ao meu lado falou: 'ei, cuidado, há abelhas'. Eu disse: 'elas estão muito calmas'. E eu apenas fiquei olhando para as abelhas, daí uma delas saiu e me picou no globo ocular. Enfim, f*da-se aquela senhora das abelhas”, brincou.