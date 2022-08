Flay é clicada com top-micro nos bastidores e choca com corpo malhado: ''Vivência''

Ex-BBB Flay chocou a web ao exibir seu corpão sarado ao posar com um micro-top e shorts no estilo ciclista

Redação Publicado em 23/08/2022, às 10h29

A cantora Flay, uma das musas do Big Brother Brasil 20 (TV Globo), chamou atenção dos internautas na noite da última segunda-feira, 22, ao publicar uma sequência de registros ousados e espontâneos em suas redes sociais.

No camarim, a beldade brasileira surgiu usando roupa de academia e exibiu toda a sua boa forma com os registros que deixaram a galera apaixonada. Dona de curvas esculturais, ela brilhou com seu corpão sarado e surgiu sorridente enquanto era clicada no camarim.

Usando acessórios prateados, um top micro e shorts no estilo ciclista, a compositora exibiu sua barriga trincada e malhada: “Vivência maluca”, brincou a ex-BBB na legenda ao falar sobre sua agenda intensa de compromissos.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam carinho ao falar sobre a beleza da musa. “Não existe mulher mais linda que essa”, disse um seguidor. “Você é perfeita”, afirmou outro. “Corpo de milhões”, declarou mais um.

Flay exibe seu corpão sarado ao posar com um micro-top e shorts no estilo ciclista:

Recentemente, a ex-BBB Flay esbanjou sensualidade ao escolher um look que quase mostrava demais para fazer um ensaio fotográfico ousadíssimo.

