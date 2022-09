Flávia Alessandra surge de lingerie com decote generoso e Otaviano Costa elogia: "Mulherão"

A atriz Flávia Alessandra elevou à temperatura das redes sociais ao surgir usando uma lingerie preta

Flávia Alessandra (48) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques ousados na noite desta quarta-feira, 14.

Nos cliques publicados em seu perfil no Instagram, ela aparece exibindo seu corpo escultural ao apostar em uma lingerie, com um decote generoso e salto alto.

A atriz aproveitou os cliques para fazer uma reflexão. "Meu corpo, minha casa! Além das regras também serem minhas, essa aqui é minha morada. Essa mania de quererem manipular cada detalhe da vida de uma mulher, incluindo seu corpo, me entristece e me preocupa, mas não me enfraquece!".

"Sou mulher e sei que sou incrível, sei da minha força e do poder de me emponderar do que é meu! Sem rótulos e sem idade, mulherada. Estamos aqui para sermos livres e nos apossarmos do que é nosso!", completou ela.

Após ver os cliques ousados da esposa, Otaviano Costa (49) brincou com a situação. "Urgente: Otaviano Costa infarta após ver foto de sua esposa! Mulherão da [email protected]", brincou ele nos comentários da publicação.

Fotos na banheira

Flávia Alessandra chamou a atenção ao mostrar uma sessão de fotos. Nas imagens, a famosa aparece com uma super produção com cabelos ondulados e look casual chique. "Não há dias cinzentos para quem sonha colorido", escreveu ela na legenda, que aparece em uma banheira com uma camisa branca aberta sem sutiã, um shorts amarelos e completou com um salto.

