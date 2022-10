Filha de Gloria Pires, Antonia Morais deixa calcinha à mostra ao posar de vestido

Cantora Antonia Morais posta fotos ousadas no banheiro em que aparece levantando vestido brilhante e transparente

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 11h31

A cantora Antonia Morais (30), filha da atriz Gloria Pires (59) e do cantor Orlando Morais (60), elevou a temperatura nas redes sociais na terça-feira, 25!

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma sequência de fotos ousadas em que aparece esbanjando sensualidade no banheiro.

Usando um vestido brilhante e transparente, Antonia levantou a peça e deixou à mostra a calcinha branca estilo cueca, exibindo também a barriga sarada. "Meow meow", escreveu Antonia Morais ao legendar a postagem.

"Fofura", disse Cleo nos comentários do post. "Linda linda", elogiou Julia Dalavia. "Perfeita", babou Orlando. "Deusa mor", destacou Carol Peixinho. "Minha minha", se derreteu o namorado, Paulo Dalagnoli. "Cadê os defeitos dessa mulher, não existe sabe porque... A beleza dessa mulher é igual o Toy Story ao infinito é além", brincou um fã. "Como é linda e talentosa!!", exaltou outra.

Confira as fotos de Antonia Morais no banheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ✞TONY MO✞ 🗝 (@antoniamorais)

Gloria Pires surge em foto rara com a filha, Antonia Morais

Recentemente, Gloria Pires impressionou a web ao surgir em uma foto especial ao lado da filha, Antonia Morais. Juntinhas, mãe e filha esbanjaram estilo e surpreenderam a web com a semelhança. No Instagram, Antonia Morais compartilhou uma foto ao lado da mãe: "Meu date [encontro] de hoje", escreveu ela na legenda da publicação. Na foto publicada por Antonia, as duas surgiram elegantes. Gloria optou por um vestido preto para a noite, enquanto Antonia elegeu uma calça de couro com uma camisa e gravata na produção.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!