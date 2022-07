Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom revela tatuagem em local discreto

Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, Olívia Nobre surge com decote profundo e exibe tatuagem em local discreto

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 10h04

A jovem Olívia Nobre (20), filha de Dudu Nobre (48) e Adriana Bombom (48), apareceu com um look ousado ao curtir uma noitada com os amigos. A estrela revelou que tem uma tatuagem em um local discreto e agitou as redes sociais.

Na foto, Olívia apareceu com uma blusa com decote profundo sem lingerie e revelou que tem uma tatuagem no meio dos seios. “Disse bem de perto só tu tira o meu stress”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda demais”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Minha gata”, declarou mais um.

Vale lembrar que Adriana Bombom e Dudu Nobre também são pais de Thalita Nobre, de 19 anos.

Foto de Olívia Nobre:

