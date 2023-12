Filha de Claudia Abreu revela como emagreceu 40 kg

Filha da atriz Claudia Abreu, a cantora Maria Maud conta como foi o seu processo para eliminar 40 kg em pouco mais de um ano

A cantora Maria Maud, que é filha da atriz Claudia Abreu, passou por uma mudança em seu corpo nos últimos tempos. Ela perdeu 40 quilos em pouco mais de um. Agora, ela contou o que fez para eliminar o peso extra.

A estrela contou que mudou sua alimentação e colocou o exercício físico em sua rotina. "Quis mudar meu estilo de vida. Comecei a me alimentar melhor, com a ajuda de profissionais, como endrocrinologista e nutricionista. E fui para a academia. Fiz spinning durante um tempo. Depois malhei com personal trainer", disse ela em entrevista no Jornal O Globo.

E os cuidados com o corpo continuam hoje em dia. "Hoje em dia exercício físico para mim é como se fosse um remédio. Se estou ansiosa, vou para a academia. E a alimentação está sempre saudável. Tenho minha rotina e fico muito feliz com isso", contou ela.

Recentemente, Maria Maud mostrou fotos com uma peça de roupa que usava antes do emagrecimento e comemorou sua mudança. "Nesse ano, eu me propus a mudar. Mudar meus hábitos, minha alimentação, minha maneira de viver. Confesso que jamais me imaginei firmemente motivada a me levantar mais cedo que o costume e me tornar uma cliente assídua na academia. Quem diria que os treinos seriam “remédio-santo-ansiolítico” que tanto me ajudariam a conviver com mais sobriedade os desafios da vida. Como diriam os Titãs: “eu não caibo mais nas roupas que eu cabia", afirmou.

Maria Maud está namorando

Filha da atriz Claudia Abreu, a cantora Maria Maud está vivendo um novo romance. De acordo com o Jornal Extra, ela está namorando com o produtor musical, cantor e compositor Rodrigo Lampreia. Ele é 19 anos mais velho do que ela - ele está com 41 anos e ela tem 22 anos.

Os dois fizeram uma viagem juntos há pouco tempo com passagem pela Inglaterra e a Espanha. Nas redes sociais, eles já surgiram em fotos juntos e até trocam emojis de coração nos comentários dos posts.

Inclusive, Maria e Rodrigo trabalham juntos. Ele foi responsável pela produção musical do novo single dela, a canção Achei Que Te Amava, que será lançada no início de dezembro.

Antes do atual romance, Maud já namorou com Max Fromer, que é filho do ex-guitarrista dos Titãs, Marcelo Fromer.