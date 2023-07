Filha de Carla Perez revela piercing em foto no espelho

Aos 21 anos, filha de Carla Perez, Camilly Victória, revela piercing em selfie no espelho

A filha de Carla Perez, CamillyVictória, de 21 anos, chamou a atenção ao publicar um novo clique em seus stories neste sábado, 23. Em um espelho, a jovem, que tem o braço com tatuagens, exibiu-se e revelou seu piercing.

Ao aparecer de biquíni de oncinha no registro, a herdeira da ex-dançarina do É o Tchan com o cantor Xanddy esbanjou suas curvas e mostrou que além de desenhos pelo corpo, ela curte também colocar alguns brincos.

Camilly Victória então exibiu o piercing no umbigo ao aparecer com a barriga de fora e cobrindo apenas o rosto com o celular.

Nas últimas semanas, ela se pronunciou após boatos de que ela estaria brigada com a família. "Fico triste em ter que vir aqui para desmentir e explicar qualquer coisa sobre minha vida pessoal e de minha família, mas como essa situação está tomando uma proporção enorme, quero ser 100% honesta.

Primeiro, que eu não entendo o pq pessoas ainda acreditam em posts de página de fofoca. Segundo, que entendo menos ainda o pq pessoas tão infelizes mentem sobre a vida dos outros, só para ter engajamento nas redes sociais e afetar o trabalho deles. Como já disse antes, sempre fui muito reservada sobre minha vida pessoal", disse ela.

Além dela, Carla Perez e Xanddy são pais de Victor Alexandre, de 19 anos, que está dando o que falar com seu físico muito musculoso. Na academia, a família sempre chama a atenção ao efetuar fotos treinando e o jovem rouba cena com o shape mega sarado. Atualmente os famosos moram com os herdeiros nos EUA.

Veja o piercing de Camilly Victória:

Carla Perez se declara para Camilly Victória após boatos de briga familiar

A dançarina Carla Perez decidiu rebater todo e qualquer rumor sobre uma briga familiar! A famosa se declarou para sua filha, Camilly Victória, que está de volta ao Brasil, depois das polêmicas envolvendo seu possível namoro com uma mulher e seu pai, o cantor Xanddy.

A jovem, que mora nos Estados Unidos da América junto dos pais, posou em frente à mansão da família em Salvador, na Bahia, onde a família possui uma casa em um condomínio de luxo em Alphaville, e outra de veraneio, em Guarajuba.

Toda estilosa, Camilly posou para os cliques na frente da porta de entrada para lá de chique da mansão, usando uma regata do Milwaukee Bucks, time de basquete da NBA, exibindo seu corpo coberto de tatuagens. A cantora ainda compartilhou um vídeo curtindo um show de seu pai ao lado de uma amiga, quando Xanddy completou 44 anos de idade.

“TE AMOOOOOOOO mais que ontem e menos que amanhã! LINDAAAAA”, disparou a mamãe coruja, se derretendo pela filha, nos comentários da publicação que Camilly compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Os comentários da postagem foram inundados de internautas apoiando a cantora e sua família.